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Giriş Tarihi: 2.5.2024 13:05 Son Güncelleme: 2.5.2024 13:42

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet T. tarafından boğularak öldürülen 36 yaşındaki Hivda T‘nin cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. İşlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı Mehmet T’nin 10 yıldır şizofren hastası olduğu ancak bu süre içinde ilaçlarını kullanmadığı belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli, Hasanpaşa Mahallesinde 30 Nisan günü sabah 06.00 sıralarında temizlik işinde çalışan Hivda T., sabah evden çıktıktan sonra apartman içinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet T. ile karşılaştı. İkili arasında sesli tartışma yaşanmaya başlandı. Bu tartışmanın ardından Mehmet T., eşinin boğazını sıkmaya başladı. Yaşanan bağrış ve boğuşma sesleri apartmanı inletti. Anne ve babasının boğuşma seslerini duyan çocuklar korkudan diyarı çıkamadı. Bu seslere rağmen apartmanda bulunan kimsede dışarı çıkmadı.

YAKALANDI TUTUKLANDI

Yaşanan korku sesleri üzerine çiftin evdeki çocukları dayılarını arayarak olayı bildirdi. Bir süre sonra polise de ihbar geldi. Olay yerine giden polis ekipleri, Hivda T.'nin boğularak öldürüldüğünü gördü. Yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçan zanlı Mehmet T. kısa süre içinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada iddialara göre, şüphelinin 10 yıldır şizofren hastası olduğu ve ilaçlarını almadığı belirtildi. 3 aydır evden ayrı yaşadığı belirlenen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü tutuklandı
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