Boşanma aşamasındaki Fadimana’dan eşyalarının iadesi için hukuk mücadelesi

Ilgın ilçesinde yaşayan Fadimana Cesur, 3 Ocak 2019 tarihinde uzman çavuş M.C. ile evlendi. Bu evliliğinden Fatmanur adını verdiği kızı dünyaya geldi. Fadimana Cesur, bir süre sonra şiddet gördüğü iddiasıyla eşinden ayrılıp, ailesinin yanına yerleşti ve boşanma davası açtı.
Fadimana Cesur, bu süreçte de düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ile alının ev eşyalarının kendisine verilmesi için 12 Şubat 2020 tarihinde Aile Mahkemesi sıfatıyla Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 30 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararda, bilirkişiyle tespit edilen 87 bin 45 TL değerindeki ziynet eşyalarının veya bedelinin iadesine, ev eşyasının ise bir kısmının iadesine, bir kısmının da iadesinin reddine karar verdi.
Karar, eşinin itirazı üzerine bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk İdaresi'ne taşındı. 2'nci Hukuk İdaresi ziynet eşyalarının iadesinin reddine, ev eşyalarının ise bir kısmının iadesine karar verdi.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜM İÇİN ALTINLARIMI SATIP, PARASINI BANKAYA YATIRDI
Eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyen Fadimana Cesur, şunları söyledi:
''Eşimden, gördüğüm şiddet nedeniyle boşanıyorum. Beni sürekli darbediyordu. Bunun üzerine altınları bozdurmamızı teklif etti. 08 Ocak 2020 tarihinde o dönem 60 bin lira değerinde tutuyordu ve satıp parasını bankaya yatırdı. Parayı yatırdığımıza dair banka dekontu var. Daha sonraki süreçte beni dövdüğü için Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuştum. Buradaki ifadesinde bana tokat attığını ve altınları ne kadara bozdurup, bankaya yatırdığımızı itiraf etti. Ayrıca o dönem benim verdiğim ifademde de altınların kaç tane olduğunu ve ne kadara sattığımız yer alıyor. Bu şikayetten bir gün sonra silah zoruyla götürüp, şikayetimi geri çektirdi.''
'ŞİDDET NEDENİYLE BEBEĞİ DÜŞÜRECEKTİM'
Fadimana Cesur, bu olayın ardından eşinin, kendisini zorla görev yaptığı Bitlis'e götürdüğünü belirterek, ''Bitlis'te 10-15 gün kaldık. Eşim beni kanepeden itti ve hamile olduğum için kanamam meydana geldi. Şiddet nedeniyle bebeğimi düşürecektim. Düşme riskinin yüksek olduğunu düşündük. Hastaneye gidip tedavi görmem gerekiyordu. Bunun üzerine eşim beni tekrar Ilgın'a gönderdi. Bu süreçte eşim telefonu elimden almıştı ve ben durumum anlatmak için kimseye ulaşamıyordum'' diye konuştu.
Eşiyle ilgili boşanma davasının sürdüğünü belirten Cesur, bu süreçte ziynet ve ev eşyalarının iadesi için dava açtığını kaydetti. Yerel mahkeme tarafından haklı bulunup ziynet eşyalarının ve ev eşyalarının bir kısmının iadesine karar verildiğini hatırlatan Cesur, ''Karar itiraz üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görüldü ve o karar da ziynet eşyalarının iadesinin reddine karar verildi. Kızım şu an 2,5 yaşında ve ben ailemin yanında yaşıyorum. 400 TL aldığım nafakayla geçiniyorum. Birkaç ay önce bu nafaka bin liraya yükseldi ve vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.
Fadimana Cesur'un avukatı Hüsnü Yıldırımer de karara itiraz edip bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.