Boşanma aşamasındaki Fadimana’dan eşyalarının iadesi için hukuk mücadelesi

'ŞİDDET NEDENİYLE BEBEĞİ DÜŞÜRECEKTİM'

Fadimana Cesur, bu olayın ardından eşinin, kendisini zorla görev yaptığı Bitlis'e götürdüğünü belirterek, ''Bitlis'te 10-15 gün kaldık. Eşim beni kanepeden itti ve hamile olduğum için kanamam meydana geldi. Şiddet nedeniyle bebeğimi düşürecektim. Düşme riskinin yüksek olduğunu düşündük. Hastaneye gidip tedavi görmem gerekiyordu. Bunun üzerine eşim beni tekrar Ilgın'a gönderdi. Bu süreçte eşim telefonu elimden almıştı ve ben durumum anlatmak için kimseye ulaşamıyordum'' diye konuştu.

Eşiyle ilgili boşanma davasının sürdüğünü belirten Cesur, bu süreçte ziynet ve ev eşyalarının iadesi için dava açtığını kaydetti. Yerel mahkeme tarafından haklı bulunup ziynet eşyalarının ve ev eşyalarının bir kısmının iadesine karar verildiğini hatırlatan Cesur, ''Karar itiraz üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görüldü ve o karar da ziynet eşyalarının iadesinin reddine karar verildi. Kızım şu an 2,5 yaşında ve ben ailemin yanında yaşıyorum. 400 TL aldığım nafakayla geçiniyorum. Birkaç ay önce bu nafaka bin liraya yükseldi ve vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Fadimana Cesur'un avukatı Hüsnü Yıldırımer de karara itiraz edip bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.