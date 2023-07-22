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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Boşanma davası açan eşini ve kızını öldürdü

Zübeyde Timur, 6 yaşındaki kızıyla birlikte tatil yaparken boşanma davası açtığı eşi Yaşar Timur otele geldi. Cani koca havuz başında eşini ve kızını bıçakla katletti

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Boşanma davası açan eşini ve kızını öldürdü
Danimarka'da yaşayan ve aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak için dava açan Zübeyde Timur, bir süre önce 6 yaşındaki kızı Hatice Timur ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına geldi. Ardından da yine kızıyla birlikte tatil için Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek bir otele yerleşti. Eşi ve kızının Avanos'a gittiğini öğrenen Yaşar Timur da otomobiliyle Adana'dan Avanos'a gitti.



Otele giden Yaşar Timur, havuzun kenarında bulduğu eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yaşar Timur, eşi Zübeyde Timur ve kızı Hatice Timur'u çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne-kızın öldüğünü belirledi. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken, kaçan cani koca daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Timur nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Boşanma davası açan eşini ve kızını öldürdü
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