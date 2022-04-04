Boşanma tebligatını alınca dehşet saçtı

Erzurum'da, önceki gün boşanma aşamasındaki çiftin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre postacının eve boşanma tebligatı bırakmasıyla birlikte öfkelenen Yunus Karataş, eşini öldürüp intihar etti. Olayın detaylarına, SABAH ulaştı. Horasan ilçesinde yaşayan Hatice Karataş (35) ve Yunus Karataş (37) çifti bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İddiaya göre Yunus Karataş uyuşturucu kullanıyordu. Ankara'da 6 ay boyunca tedavi gören Karataş, tam "sağlığına kavuştu" derken tekrar uyuşturucuya başladı.Bu durum karşısında 3 çocuk annesi Hatice Karataş, eşine boşanmak istediğini söyledi. Bir süre ayrı yaşayan çift daha sonra aile büyüklerinin araya girmesi ile yeniden barıştı. Olay günü Hatice Karataş'ın açtığı boşanma davasının tebligatı eve geldi. Mahkeme kâğıdını görüp öfkelenen Yunus Karataş pompalı tüfekle önce eşini öldürdü, daha sonra aynı silahla intihar etti. O sırada evde bulunan çiftin 5 yaşındaki çocuklarının ise korkudan dolaba saklandığı öğrenildi.