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Giriş Tarihi: 3.1.2024 16:31

Boşanmak isteyen eşe, baba ve 3 oğlundan silahlı saldırı

Denizli'nin Çal ilçesinde, Mehmet Ali Adıkatı (56), bir süre önce kendisine boşanma davası açan eşi Kader Adıkatı (48) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Uğur Adamır'a (49), oğullarıyla tüfekle ateş açtı. Kader Adıkatı ve Adamır hafif yaralanırken, gözaltına alınan Mehmet Ali Adıkatı ile 2 oğlu tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Boşanmak isteyen eşe, baba ve 3 oğlundan silahlı saldırı

Olay, 29 Aralık'ta Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'nde yaşayan Kader Adıkatı, bir süre önce evi terk edip, eşi Mehmet Ali Adıkatı'ya boşanma davası açtı. Kader Adıkatı, Denizli'ye yerleşerek erkek arkadaşı Uğur Adamır ile yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Olgun (32), Sefer (28) ve T.K. (22), silahlı saldırı düzenlemek için plan yaptı. Kader Adıkatı'nın 3 oğlundan biri, annesini telefonla arayıp, kavgada ağır yaralandığını, konum attığı yerden gelip kendisini almasını istedi. Kader Adıkatı, erkek arkadaşı Uğur Adamır ile taksiye binip oğlunun attığı konuma gitti. Yol kenarında oğlunu gören Kader Adıkatı, taksi şoföründen durmasını istedi.
Bu sırada baba ile diğer oğulları saklandıkları yerden çıkıp, ellerindeki tüfeklerle taksiye ateş açtı. Saçmalar Adıkatı ile arkadaşı Uğur Adamır'a isabet etti. Hafif yaralanan Kader Adıkatı ile arkadaşı, taksiyle olay yerinden kaçıp, jandarmaya sığındı. Adıkatı ve Adamır, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ali Adıkatı ile 3 oğlu gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Sefer Adıkatı ile Olgun Adıkatı tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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Boşanmak isteyen eşe, baba ve 3 oğlundan silahlı saldırı
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