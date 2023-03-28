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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Boşanmak isteyen eşini öldürdü kayınvalidesini yaraladı

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Boşanmak isteyen eşini öldürdü kayınvalidesini yaraladı
Yozgat'ta yaşayan Rabia T., bir süre önce aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi M.T.'yi terk edip, 3 çocuğunu da alarak ailesinin yanına döndü. Ardından da boşanma davası açtı. M.T. (30) dün eşinin ailesinin evine gitti. Çıkan kavga üzerine M.T. eşi Rabia T. ve kaynanası G.G.'yi bıçaklayarak kaçtı. Rabia T. ölürken, ağır yaralanan kayınvalidesi hastaneye kaldırıldı. Rabia T.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan katil kocayı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan Sakarya'nın Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde 2 çocuk annesi E.T. ile boşanma aşamasındaki eşi A.T. arasında çıkan tartışmaya kayınvalidesi A.Ö. dahil oldu. E.T., tabancayla kayınvalidesini ağır yaraladı.

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Boşanmak isteyen eşini öldürdü kayınvalidesini yaraladı
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