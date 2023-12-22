Boşanmak isteyen eşini parkta öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürüldü, ardından intihar girişiminde bulundu. Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'ta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamuş (29) ile Serdar Karamuş (30) parkta bir araya geldi. İddiaya göre, Serdar Karamuş barışma teklifini reddeden Gözde Karamuş'u yanındaki tabancayla kurşun yağmuruna tuttu, ardından kendi kafasına ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti çevredeki hastanelere kaldırdı. Gözde Karamuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Serdar Karamuş'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.