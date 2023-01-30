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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında öldürdü

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da Serdar Semiz, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz'i sokak ortasında silahlı saldırıda katletti. Dün saat 00.30 sıralarında Esenler'de Serdar Semiz, eşi Canan Semiz ile sokakta tartıştığı sırada silahını ateşledi. Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca, polis tarafından yakalandı. Adli Tıp'a giderek kız kardeşinin cansız bedenini teslim alan abla Ülkü Uz, katilin cinayet sonrası kendisine, "Canan'ı öldürdüm" şeklinde mesaj attığını söyledi.



Uz, "Olay akşamı Serdar'a telefon gelmiş. Kardeşim hakkında kötü şeyler söylenmiş. Birilerinin dolduruşuna gelmiş" dedi. Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S.'nin 6 yıl önce amcası S.S. (27) tarafından istismar edildiğini, bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Uz, amca S.S.'nin 3 yıl cezaevinde kalıp çıktığını, sürecin cinayetle bittiğini anlattı.

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında öldürdü
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