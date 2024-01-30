Boşanmayı hazmedemedi katliam yaptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde TIR şoförlüğü yapan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı. Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Yüksel Çağlar, TIR şoförlüğü yapan eşi Halil Çağlar'la (47) aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle Nizip'teki baba evine döndü. Boşanma davası açan Yüksel Çağlar'ın babasının evine dönmesini hazmedemeyen Halil Çağlar, dün sabah erken saatlerde kayınpederi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı aile apartmanına geldi. Burada kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ile tartışan Çağlar, 2 kayınbiraderini ve eşi Yüksel Çağlar'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cani koca, 21 yaşındaki kızı Nimet ve baldızı Adile Oymak'a da ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, ölenlerin cansız bedenleriyse savcının olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Kanlı saldırının ardından olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi girişinde kurulan polis uygulama noktasında yakalanacağını anlayınca katliam yaptığı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.