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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Boşanmayı hazmedemedi katliam yaptı

Gaziantep’te TIR şoförlüğü yapan Halil Çağlar boşanma aşamasında olduğu eşi Yüksel Çağlar’ı ve iki kayınbiraderini öldürdü. Kızı ve baldızını da ağır yaraladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Boşanmayı hazmedemedi katliam yaptı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde TIR şoförlüğü yapan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı. Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Yüksel Çağlar, TIR şoförlüğü yapan eşi Halil Çağlar'la (47) aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle Nizip'teki baba evine döndü. Boşanma davası açan Yüksel Çağlar'ın babasının evine dönmesini hazmedemeyen Halil Çağlar, dün sabah erken saatlerde kayınpederi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı aile apartmanına geldi. Burada kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ile tartışan Çağlar, 2 kayınbiraderini ve eşi Yüksel Çağlar'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cani koca, 21 yaşındaki kızı Nimet ve baldızı Adile Oymak'a da ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.


Ahmet Oymak, Mehmet Oymak, Yüksel Çağlar

KIZI VE BALDIZI AĞIR YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, ölenlerin cansız bedenleriyse savcının olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

CANINA KIYDI
Kanlı saldırının ardından olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi girişinde kurulan polis uygulama noktasında yakalanacağını anlayınca katliam yaptığı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Boşanmayı hazmedemedi katliam yaptı
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