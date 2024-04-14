Boşanmayı kabullenmeyen koca dehşet saçtı

Edirne'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Petek Aksak (22) ile boşanma aşamasında olduğu kocası Berşan Aksak, (22) Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak'taki ağaçlık alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Berşan Aksak, eşini silahla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri silahla yaralanan Petek Aksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüpheli Berşan Aksak, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Petek Aksak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.