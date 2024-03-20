Bosnalı komutanın yarasını Türk doktorlar iyileştirdi

Saraybosna'da yaşayan 63 yaşındaki Bosnalı komutan Nijaz Zrno, Bosna Hersek savaşında 31 yaşındaydı ve demir yollarında çalışıyordu. Henüz daha bir yıllık evliydi. Savaşa katıldı.O günleri komutan Zrno, şöyle anlatıyor: "Ben gönüllü olarak savaşta katıldığımda yaşım 31'di. Bir sene sonra kış günü biz beyaz üniformalıydık ve karın, tipinin içinde kimse kimseyi göremiyordu. Dizimize kadar kar vardı ve böyle 30 kilometre yol gittik. Her tarafta bombalar patlıyordu. Savaş sırasında kardan dolayı hiçbir şey fark etmedim. Cepheden ayrıldıktan sonra sol bacağımdan yaralandığımı fark ettim. Arka adale tarafından giren şarapnel parçası diz kapağımdan çıkmıştı."Bu şarapnelin izi Komutan Zrno'nun bacağında tam 31 yıl boyunca savaşın kötü hatırası olarak kaldı. Bu yara dayanılmaz ağrılar ve iltihaba neden olurken, Komutan Zrno'nun hayatını kabusa çevirdi. 2 kez ameliyat oldu ama bir işe yaramadı. Gittiği hiçbir yerde derdine çare bulamayan Zrno'nun tedavi masrafları için savaşta savunduğu köyün halkı tarafından para toplandı. O da bacağındaki şarapnelden kurtulmak için ülkemize geldi.Bosnalı komutan, geçtiğimiz günlerde Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal'a ameliyat oldu. Bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal ise şunları söyledi: "Hastamızda çok uzun yıllara dayanan savaş yarasına bağlı bir kemik enfeksiyonu vardı. Kemik enfeksiyonları da doğası gereği çok zor tedavi edilen enfeksiyonlardır. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatında ise sol bacağında enfekte olan ölü kemiklerin hepsini çıkarttık. Yerine antibiyotikli kemik çimentosu denilen bir aparat yerleştirdik."