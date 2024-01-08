Bot kazasında ölümde ihmal zinciri

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz yıl Nisan ayında arkadaşıyla bindiği bottan düştükten günler sonra cansız bedeni Maltepe açıklarında bulunan Muhammet Avşar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ihmaller zinciri ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; Muhammet Avşar (25) ile Metin Arda Tetik (22) bir çifti Sedef Adası'ndan Kartal'a bırakıp dönüşte çalıştıkları Büyükada'daki restoranın etlerini almak için lastik botla yola çıktı. Botu kullanan Tetik, çifti Kartal iskelesine bıraktıktan sonra Büyükada'ya dönüşte çeşitli manevralar yaptı. Savcılık, botu kullanırken akrobasi yapan Tetik'in akrobasi hareketleri yapar gibi süratle sağa ve sola döndürerek emniyetsiz şekilde kullandığını, hızla ilerlerken arkadaşının üzerine düştüğünü ve ayağının gaz koluna takıldığını belirledi.Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede; ölen Avşar'ın yüzme bilmediği, arkadaşının emniyetsiz şekilde botu kullanması nedeniyle denize düşüp boğularak hayatını kaybettiği vurgulandı. Hayatını kaybeden Avşar'ın aklıselim bir kişi olduğu ve tehlikeyi öngörebilecek durumda olmasına rağmen tedbir almadan bota bindiği kaydedildi. Tetik'in asli, Avşar'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, kaptan Metin Arda Tetik'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek arkadaşının ölümüne sebep olduğunu belirtti. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.