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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Boya fabrıkasında korkunç patlama 3 ölü 9 yaralı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boya fabrıkasında korkunç patlama 3 ölü 9 yaralı

Tuzla’da, 3 katlı boya fabrikasında yaşanan patlamanın ardından gökyüzünü alev topu kapladı. Çevredeki 6 işyerini de yerle bir eden patlamada 3 işçi ölürken 9 kişi de yaralandı

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te meydana gelen korkunç patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Giderek büyüyen alevler, çevredeki 6 işyeri ile ağaçlık alana sıçradı. Bu sırada bölgeye yoğun bir siyah duman yayıldı. Fabrika çevresi savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle metal parçalar metrelerce uzağa fırladı.



Patlamalar nedeniyle çevredeki 2 fabrikada hasar oluştu, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü. Patlama anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, alev topu gökyüzüne yükselirken savrulan parçalar çevredeki araç ve işyerlerine isabet ediyor. Panik halinde kaçışanların çığlıkları kamera kaydına yansıdı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında; T.A., M.Ö. ve T.T. adlı işçiler hayatını kaybederken, 9 işçi de yaralandı. Yaralanan bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Yangının kesin nedeni itfaiye raporu açıklandığında belli olacak. Ama boya ve vernik, yangını akla getiren kavramlar" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangına ilişkin soruşturma başlattı. Fabrikanın daha önceki binasının belediye tarafından mühürlendiği, patlamanın olduğu yeni tesisin ruhsat işlemlerinin ise henüz tamamlanmadığı belirtildi. Fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alınırken, iş güvenliği uzmanının da arandığı bildirildi.

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Boya fabrıkasında korkunç patlama 3 ölü 9 yaralı
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