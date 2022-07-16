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Giriş Tarihi: 17.7.2022

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Sivas'ta Ahat Öztürk gönlünü sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi akondroplazi hastası Gümüşhaneli Emine Demirel'e kaptırdı. Ailelerinde tanışmasıyla evlilik kararı alan çift nişanlandı. Çift, 23 Temmuz'da ise dünya evine girecek.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Boyları küçük aşkları büyük

Sivas'ta tiyatro sanatçısı olarak çalışan 1 metre 08 santimetre boyundaki akondroplazi hastası Ahat Öztürk ile Gümüşhane'de yaşayan 1 metre 07 santimetre boyundaki Emine Demirel, 2 yıl önce sosyal medyada tanıştı. Gümüşhane'ye giderek Emine'nin ailesiyle tanışan Ahat, aileyi Sivas'a davet etti.

DÜNYA EVİNE GİRİYORLAR

Emine Demirel ile sosyal medyada tanıştıklarını belirten Ahat öztürk; "Biz Emine ile iki yıol önce tanıştık. Daha sonra ben Emine'nin ailesiyle tanıştım. Emine'nin ailesi de Sivas'a geldi ve böylece iki aile de tanışmış oldu. Biz bu tanışmanın ardından evlilik kararı aldık. Dünya evine girmek için hazırlıklarımıza başladık. 23 Temmuz'da düğünümüz var" diye konuştu.

"HERKES DAHA DUYARLI OLMALI"

Halk dilinde bizlere cüce denilmesini doğru bulmuyorum bu rahatsızlığın bir ismi var diyen Öztürk; "Belli bir yaşa kadar cüce tabirinden rahatsız oldum. Daha sonra zaman ilerledikçe insanın karakter yapısı oluştuğundan dolayı hayatla barışık olarak yaşamayı öğrendim. Halkımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını elbette isteriz. Bu hastalığa sahip olanlar ise hiçbir şeyi kafalarına takmamalı ve insanların ne dediğini önemsememeliler hayat yaşamaya değer. Bu hastalık ve tüm engellirler hakkında herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum " dedi.

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