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Giriş Tarihi: 24.4.2024 10:10 Son Güncelleme: 24.4.2024 10:22

Böyle vahşet görüşmedi: 4 yaşındaki kuzeninin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki A.A., 4 yaşındaki kuzeni Sultan Akgül’ün boğazını keserek katletti! Gözaltına alınan A.A.’nın ifadesi tüyler ürpertti: Bana taş attı!

DHA
Böyle vahşet görüşmedi: 4 yaşındaki kuzeninin boğazını kesti!

Kan donduran olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül'e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Böyle vahşet görüşmedi: 4 yaşındaki kuzeninin boğazını kesti!
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