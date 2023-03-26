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Giriş Tarihi: 26.3.2023 17:56 Son Güncelleme: 26.3.2023 18:43

Boz ayıların kar keyfi

Tunceli’de  mart ayının son haftası bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, boz ayı ailesi ise o anların keyfini çıkardı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Boz ayıların kar keyfi

Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, Mart ayı sonunda bastıran karın keyfini çıkaran anne ve 2 yavru boz ayının o anları, Özgür Balcı isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

2 yavru ayı karda kayak keyfi yaşarken, anne boz ayı ise, uzandığı kar kütlesinden pençeleriyle sağa sola kar atarken görüntülendi.

Uzunca bir süre karda kayarak oynayan boz ayı ailesi daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Boz ayı ailesinin o anları, izleyenleri gülümsetti.

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Boz ayıların kar keyfi
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