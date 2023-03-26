Boz ayıların kar keyfi

Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, Mart ayı sonunda bastıran karın keyfini çıkaran anne ve 2 yavru boz ayının o anları, Özgür Balcı isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

2 yavru ayı karda kayak keyfi yaşarken, anne boz ayı ise, uzandığı kar kütlesinden pençeleriyle sağa sola kar atarken görüntülendi.

Uzunca bir süre karda kayarak oynayan boz ayı ailesi daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Boz ayı ailesinin o anları, izleyenleri gülümsetti.