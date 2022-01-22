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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:04 Son Güncelleme: 22.1.2022 10:14

Bozkır'a Kaymakam Fatmagül'ün eli değdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bozkır’a Kaymakam Fatmagül’ün eli değdi

Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış öncülüğünde yürütülen proje kapsamında sokak hayvanları için yuvalar yapıldı. Başta jandarma ekipleri olmak üzere gönüllü kamu kurumları çalışanları tarafından yapılan yeni yuvalar misafirlerini ağırlamaya başladı. SABAH'a konuşan Kaymakam Fatmagül Dalmış, "Özellikle kış şartlarında bu canlarımız sıkıntı yaşıyor. Biz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan arkadaşlarımızla birlikte imece usulü onlara yuvalar yaptık" dedi.

4 ay önce Konya'nın Bozkır ilçesinde göreve başlayan 34 yaşındaki Kaymakam Fatmagül Dalmış, kentteki birçok projenin hayata geçirilmesinde öncülük etti. Kaymakam Dalmış, arazi yapısı nedeniyle kış mevsiminin sert geçtiği ilçede sokak hayvanları içi ne yapabiliriz diye düşünürken 'Onlar Bize Emanet' projesi ortaya çıktı. Proje kapsamında sokak hayvanlarının toplanma yeri olan bölgede sıcak birer yuva yapıldı.



Başta jandarma personeli olmak üzere polis, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler tarafından onlarca yuva yapıldı. Tamamlanan yuvalar toplanma noktasına yerleştirildi. Yüzlerce misafirini ağırlamaya başlayan yeni yuvalardaki dilsiz canların beslenmesi ve sağlık taramaları da eksiksiz yapılıyor.



'ONLAR BİZİM CANLARIMIZ'

SABAH'a konuşan Kaymakam Dalmış, "Bulunduğumuz bölge itibariyle kış ayları oldukça sert geçiyor. Bu canlarımız da hem beslenme hem de barınma anlamında sıkıntı yaşıyor. Biz de imece usulüyle gönüllü ve merhamet sahibi arkadaşlarımızla yola çıktık ve canlarımıza yuvalar yaptık. Bunun yanı sıra belirli periyotlarla arkadaşlarımız tarafından beslenmeleri yapılıyor. Yurtlardan artan yemekler, çeşitli kurumlardan artan yemekler toplanıp sokak hayvanlarımızı beslemeye gayret ediyoruz. Hayvanlarımızın belirli periyotlarla sağlık taramaları da gerçekleştiriliyor. Elimizden geldiğince onlar için bir yaşam alanı oluşturduk. Şu an tek sıkıntımız kuru mama konusu. O konuda da eksikliğimiz tamamlarsak bu canlarımız daha da sağlıklı beslenecekler" diye konuştu.



Kaymakam Fatmagül Dalmış, ilçe halkı tarafından da çok seviliyor. Vatandaşlarla, esnaflar sürekli bir araya gelen Dalmış, bazen bir yörük çadırında bazen de bir bahçede elma toplarken vatandaşların karşısına çıkabiliyor.

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Bozkır'a Kaymakam Fatmagül'ün eli değdi
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