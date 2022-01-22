Bozkır’a Kaymakam Fatmagül’ün eli değdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde 4 ay önce göreve başlayan 34 yaşındaki Kaymakam Fatmagül Dalmış, birçok projenin hayata geçirilmesinde öncülük etti. Dalmış, arazi yapısı nedeniyle kış mevsiminin sert geçtiği ilçede sokak hayvanları için "Onlar Bize Emanet" projesini başlattı. Proje kapsamında başta jandarma olmak üzere polis, kamu kurumlarında ve STK'lardaki gönüllüler tarafından onlarca yuva yapıldı.
SABAH'a konuşan Dalmış şunları söyledi: "Gönüllü ve merhamet sahibi arkadaşlarımızla canlarımıza yuvalar yaptık. Bunun yanı sıra belirli periyotlarla arkadaşlarımız tarafından çeşitli kurumlardan artan yemekler toplanıp sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Hayvanlarımızın sağlık taramaları da gerçekleştiriliyor. Elimizden geldiğince onlar için bir yaşam alanı oluşturduk. Şu an tek sıkıntımız kuru mama. Bunu da çözersek canlarımız daha sağlıklı beslenecek."