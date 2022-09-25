Bozkırın tezenesi mezarı başında anıldı

Türk halk müziğine dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş vefatının 10. yıldönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.
Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı. Ardından Ertaş'ın çocukluğunu geçirdiği ev ziyaret edildi.
Törene Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, protokol üyeleri, Ertaş'ın akrabaları ve sevenleri katıldı.