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Giriş Tarihi: 25.9.2022 11:58 Son Güncelleme: 25.9.2022 13:12

Bozkırın tezenesi mezarı başında anıldı

“Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında Kırşehir’deki mezarı başında törenle anıldı.

ZAHİDE VURAL
Bozkırın tezenesi mezarı başında anıldı

Türk halk müziğine dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş vefatının 10. yıldönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı. Ardından Ertaş'ın çocukluğunu geçirdiği ev ziyaret edildi.

Törene Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, protokol üyeleri, Ertaş'ın akrabaları ve sevenleri katıldı.

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Bozkırın tezenesi mezarı başında anıldı
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