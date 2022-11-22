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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Bozkurt’ta selzedeler evlerine kavuşuyor

Bozkurt’ta selzedeler evlerine kavuşuyor
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kaybolmuş, onlarca bina da zarar görmüştü. Selin ardından geçen 15 ayda adeta şantiyeye dönen ilçede, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sele sebep olan Ezine Çayı'nın genişliği, yürütülen çalışmalar ile yaklaşık 70 metre genişliğine çıkartıldı. Ezine Çayı üzerinde inşa edilen köprüler de vatandaşın hizmetine açıldı.



İlçenin farklı noktalarında inşa edilen 679 konut bitme aşamasına gelirken, yeni dükkânlar hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Kaymakam Murat Atıcı, üstyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanmasıyla Karadeniz'in en güzel ilçesi inşa edilmiş olacak" dedi.

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Bozkurt’ta selzedeler evlerine kavuşuyor
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