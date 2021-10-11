Bozova’da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Gerdek Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğrencileri taşıyan servisin şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okul servisi devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre kazada İrem Çelik isimli öğrenci hayatını kaybederken İsmail Y.(14), Ayfer Y.(15), Müslüm D.(17) ve Muhammed Nur Y.(14) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.