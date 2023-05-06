Bozova’da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesinde meydana gelen kazada, henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, düğüne giderken Üçdirek Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Otomobilin kanala devrildiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sulama kanalına düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı vatandaş, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 vatandaşın cansız bedeni ise Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.