Bozyazı’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin Bozyazı Beyreli Mahallesi içinden geçen D-Karayolu üzerinde , Anamur istikametine seyir halindeki ismi belirlenemeyen araç sürücüsü, Bozyazı ilçesi çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen Soner Aydın isimli yayaya çarparak, takla attı.
Kaza bölgesine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya Soner Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mersin-Antalya D-400 Karayolu trafik kontrollü olarak sağlandı. Trafik kasaıyla ilgili soruşturma başlatıldı.