Bravo sana Mustafa

Mardin'de mekanik üzerine işyeri bulunan makine teknisyeni ve aynı zamanda tiyatrocu Mustafa Temel, kendi başına zor durumda kalan öğrencilere yardım etmeye başladı. Zaman geçtikçe bu durumun kendisini mutlu ettiğini fark eden Temel, 'Neden daha fazla çocuğa ulaşmayalım' diyerek 2009 yılında sosyal medyada 'Bir Çocuk Gülsün Yeter' gurubunu kurdu. Bu gurup gönüllülerinde katılmasıyla çığ gibi büyüdü.

25 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Özellikle kırsal yerlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan Mustafa Temel ve gönüllüler çocuklara mont, bot, ayakkabı, çeşitli kıyafetler, kırtasiye malzemeleri, pasta ve pizza gibi malzemeler ulaştırıyor. Bunun yanısıra ihtiyaç olan 5 köy okuluna da kütüphane kuruldu. Çocuklar mutlu olunca kendilerinin daha çok mutlu olduğunu ifade eden Temel, "Köy okullarını gezerken yardım da bulunuyordum.

Niye birçok çocuğu sevindirmeyelim dedim. Öyle devam etti. Bir çocuk gülsün dedik ama her yıl binlerce çocuğa ulaşmaya başladık. Doğusundan Batısına Türkiye'nin her yerine ulaşmaya başladık. Bize ulaşan kim olursa elimizden geldiğince yardımda bulunuyoruz. Para kabul etmiyoruz. İhtiyaç ne ise gönüllülerden onu talep edip, ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz" dedi.

"İYİ Kİ BU YOLA ÇIKMIŞIZ"

Kendi ailelerinden ödün verip, çocukları güldürebilmek için kilometrelerce yol kat ettiklerini ifade eden Mustafa Temel, "Umudumuz daha çok çocuğa ulaşabilmek. Neden bu kadar koşturuyoruz değil iyi ki bunu yapıyoruz diyoruz. Çocuklar bizi unutmuyor. Buda bizi mutlu ediyor. Bizi arayıp, çocuklarımız hiç pasta veya pizza yememiş dediklerinde alıp gidiyorum.

Yeri geliyor bir pizza için yüzlerce kilometre yol yaptığımız oluyor. Ama bu bize zor gelmiyor. O çocukların mutluluğu karşısında yaşadığımız duyguyu anlatamam. O çocuğun mutluluğunda gözünde size olan sevgiyi fazlasıyla görüyorsunuz. Bütün gönlümle bu işi yapıyorum. Ailemle geçirmediğim zamanı köylerde geçiriyorum. Beni bekleyen çocuklar var gitmem lazım diyorum ve gidiyorum. İyi ki de gidiyorum" diye konuştu.