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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Bravo size gençler

Bravo size gençler
Kırklarelı'ndeki otizmli öğrenciler Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarına gönderilen kompost makinesiyle elde ettikleri toprağı işleyip bitki üretiyor. Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, okullarındaki çay ocağı ve yemekhaneden çıkan organik atıkları toplayıp, tarım atölyelerine kurulan kompost makinesine götürüyor. Organik atıkları bir miktar talaş, ot ve samanla harmanlayan öğrenciler, makine yardımı ile fermente ediyor. Önceden hazırlanmış kalıplarda killi toprak ile saksı üreten öğrenciler, fermente süreci tamamlanan kompostları saksılara doldurup sukulent yetiştiriyor. Her aşaması otizmli öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ürünler okul idaresince satılıp, elde edilen gelirin yüzde 30'u öğrencilere paylaştırılıyor. AA

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Bravo size gençler
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