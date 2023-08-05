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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Breaking Bad’in ‘Tio’su Mark Margolis öldü

Breaking Bad’in ‘Tio’su Mark Margolis öldü
Breakıng Bad dizisinin efsanevi oyuncusu Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da yer alan yeraltı uyuşturucu karteli Salamanca ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş hayran kitlesi yaratmıştı. Ünlü sanatçı, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti. Margolis ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle de tanınıyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden sanatçı 50 yıllık kariyerinde 60'tan fazla filmde yer aldı. DIŞ HABERLER

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Breaking Bad’in ‘Tio’su Mark Margolis öldü
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