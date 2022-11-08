Bu acıya can dayanmaz

Antalya'nın Finike ilçesinde dün saat 05.00 sıralarında, M.K.'nin (43) kullandığı kamyonet ile tali yola çıkan Berk Yıldız (18) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Yıldız yaşamını yitirdi. Kamyonetteki M.K., T.K. ve C.T. ise yaralandı. Berk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada anne Hatice Yıldız'ın "Gözleri açık belki yaşıyordur. Bir daha bakın" feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Yıldız, Kumluca ilçesinde toprağa verildi.