Bu acıya yürek dayanmaz

Kayıp olarak aranan Elif Emeksiz, Alanya Kalesi'nden uçurumda cesedi bulundu. Sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamaçlık alanda yürüyüş yapan Rus turist, bir kişiyi hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin Elif Emeksiz olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden 2 saatte çıkartıldı. Talihsiz Elif'in 1 gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Emeksiz, anne Fatma Yetkin kızlarının ölümü haberi ile yakıldı.

'BEN BU ACIYA DAYANAMAM'

Acılı baba İbrahim Emeksiz, kızını cansız bedenini gözyaşları inde teslim aldı. Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten acılı baba, "Elif,hem açıktan eğitimini sürdürüp hem turizmde çalışıyordu. Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi.

Ondan sonra da bu olay oldu. Etrafına neşe saçardı. Ancak, nasıl öldüğünü bilmiyoruz. 50 metrelik uçurumdan düşüp öldüğünü söylediler. Ben inanmıyorum. Araştırılsın, kamera kayıtları incelensin" dedi.

15 YIL ÖNCE KÜÇÜK KIZIM KAZAYA KURBAN GİTTİ

Baba İbrahim Emeksiz 15 yıl önce 9 yaşındaki kızı Ebru'yu trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Ebru'nun, 18 Temmuz 2004'te Alanya çevre yolunda araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten baba Emeksiz, kaçan sürücüyü bulabilmek için yıllarca mücadele ettiğini hatta internet sitesi bile kurduğunu ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı. İkinci acıyı Elif ile yaşadığını da belirten İbrahim emeksiz, "16 yıldır kızıma çarpıp kaçan sürücüyü arıyorum. Her gece kızım rüyalarıma giriyor. Şimdi ikinci evlat acısı yaşıyorum" diye konuştu.