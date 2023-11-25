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Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:02 Son Güncelleme: 25.11.2023 00:14

Bu acıya yürek dayanmaz! Otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli Gölcük İlçesinde akşam saatlerinde  meydana gelen feci kazada, bir otomobilin çarpıp yola savurduğu 14 yaşındaki genç kız, o esnada yoldan geçmekte olan Tır sürüklemesi sonucu yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'ın acı haberini  alıp olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirdi.

ABBAS ÇAKAR
Bu acıya yürek dayanmaz! Otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

D-130 Karayolu üzeri Gölcük İlçesi Halıdere Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza şu şekilde gelişti. İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'a, daha sonra ismi ve plakası belirlenemeyen bir tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü U.K. ise karakola götürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Dersten çıktığı ve eve döndüğü öğrenilen Tuğçe'nin acı haberini alan ailesi ise olay yerine geldi. Halıdere Spor Kulübü Başkanı olan baba İbrahim Altuntaş ve eşi Serpil Altuntaş olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Dizlerinin üzerine çöken anne 'yavrum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Altuntaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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