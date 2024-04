Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

Türkiye, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde adeta yerinde durmadı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok kişi ailesiyle birlikte tatil beldelerine akın ederken, bayramda eş, dost akraba ziyareti yapanlar da bulundukları kentlerde ve yakın mesafedeki kentlere seyahatler yaparak tarih, kültür ve turizm merkezlerini gezerek bayram tatilinin keyfini yaşadı. Bayram tatili boyunca havanın sıcak olduğu güney sahillerinde bulunanlar güneş ve denizin tadını çıkarırken, şehirlerdeki parklar, bahçeler ve ören yerleri de ziyaretçi akınına uğradı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından tatil manzaraları.Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 9 günlük tatili fırsat bilenler, bölgedeki turistik merkezlere akın etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede özellikle yerli turistler, sıcak hava balonuna, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi. Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bölgedeki konaklama tesislerinde rezervasyon yoğunluğu oluşturdu. Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar ve Kemalpaşa'daki otellerde doluk oranı yüzde 100'e ulaştı.Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında da büyük yoğunluk yaşandı. Her zamanki gibi en büyük ilgili Tarihi Yarımada ve Sultanahmet bölgesi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde cuma namazı için gelen vatandaşlarla doldu. İçeride yer bulamayanlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Gülhane'deki laleleri görmek için bölgeye akın eden binlerce ziyaretçi, sel olup aktı. İnsan seli Beyazıt'tan itibaren Sirkeci'ye kadar tramvay yolunu kapattı. Sürekli ikaz düdüğü çalan tramvaylar güçlükle ilerlerken Ayasofya Camii Kebiri ile Yerebatan Sarnıcı'nı görmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Gülhane Parkı'nı hınca hınç doldurdu. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyenler ise Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramda ailece piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken aileler de mangal yaptı. Adalar'a gitmek isteyenler Kadıköy iskelesinde vapura binmek için büyük kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Çengelköy sahilinde kano turuna katılan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe de tatil süresince binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yetkililer, otoparkta yer kalmamasından dolayı ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler, buradan ring araçlarla ücretsiz taşındı.Bursa'da bulunan hayvanat bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Normal günlerde 2 bin 500 ile 3 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesini bayram tatilinde her gün en az 12 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne de ilgi büyük oldu. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Bayramın ilk günü 15 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bayram boyunca 80 bin ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, çevresi ormanla kaplı yaylayı ziyaret edenler, ortaya çıkan manzaraya hayran kaldı.Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki gözde turizm merkezi tarihi Frig Vadisi, Ramazan Bayramı'nı da içine alan tatil döneminde yerli turistlerin uğrak noktası oldu. Bayram günlerinde Ayazini köyü ile Emre Gölü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen yerli turistlerin araçları yoğunluk oluşturdu. Turistler, bölgedeki 3 bin yıllık Frigya medeniyetinden kalma kaya yerleşimleri, anıt abideler, mağaralar ve mezar odalarını gezerken Ayazini köyü ile Emre Gölü etrafındaki kafe ve restoranlarda keyifli vakit geçirdi.Bayram tatilini Muğla'nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Torba ve Yalıçiftlik sahillerinde tatilciler güzel havayı değerlendirerek denize girip güneşlendi.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mardin'in Midyat ilçesinde bayram tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçeye gelen turist sayısı günlük 10 bini aştı. Tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkâri ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı. Turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkarttı, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Yöresel çalgıcılar da gelen turistler için kemençe çalarken, kimi turistler de halay çekip gezilerinin yorgunluğu üzerlerinden attı.Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü tecrübesi yaşamak isteyenleri ağırladı. Fethiye Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanan macera tutkunları da Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.