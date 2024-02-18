“Bu gece eve dönmezsem polisi ara” dedi, gömülmüş halde bulundu

Korkunç olay Çanakkale'nin Biga ilçesi'ne bağlı Çavuşlu Köyü'nde meydana geldi. Kahvecilik yapan F.Y. ile eşi B.Y. arasında geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik başladı. Eşi ile bir türlü anlaşamayan B.Y., sinirlenerek evi terk etti ve Lapseki'deki baba ocağına döndü. F.Y. Biga'da babasının yanında kahveciliğe devam ederken, taraflar boşanmak için mahkemeye başvurmadı.

OTOMOBİLİ ÖDÜNÇ İSTEYİP LAPSEKİ'YE GİTTİ

Önceki gün F.Y. kardeşi Y.Y.'yi arayarak eşini görmek için Lapseki'ye gitmek istediğini söyleyerek, bir araç bulması konusunda yardım istedi. Y.Y. mahalleden arkadaşı olan A.R.Ö'yü arayarak babasını hastaneye götürmek bahanesiyle otomobilini ödünç aldı.

"EVE GELMEZSEM POLİSİ ARA"

Otomobille yola çıkan F.Y. yolda eşi B.Y'yi arayarak son kez kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Teklifi kabul eden fakat eşinden de tedirgin olan F.Y. İddiaya göre bir arkadaşını arayarak " bu akşam eşimle görüşeceğim. Bu akşam eve dönmezsem bil ki başıma bir iş gelmiştir. Lütfen benden haber alamazsan polisi ara" dedi.

ARAÇTA TARTIŞMA ÇIKTI

Lapseki'ye gelen F.Y. akşam saatlerinde eşi B.Y. ile buluştu. Araçta bir süre sohbet eden çiftler, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle yine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşinin boğazına sarılan F.Y. eşini boğarak öldürdü.

ÇÖPLÜĞE GÖMDÜLER

İddiaya göre olayın şokunu üzerinden atlatan F.Y. otomobili ile Biga'ya hareket etti. Yolda kardeşini arayarak yanına kürek almasını ve evin önünde beklemesini söyleyen F.Y. Çavuşköy'de kardeşini de yanına alıp belediyenin moloz attığı bölgeye yöneldi. İddiaya göre kardeşiyle birlikte bir çukur kazan F.Y. eşini gömerek üzerini örttü. Kürekleri ise Biga Çavuşköy Özel Eğitim İş Uyguluma Merkezi Okulu'nun yanında bulunan çöp tenekesine attı.

ARKADAŞININ İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay bu sabah B.Y.nin arkadaşının ihbarı üzerine ortaya çıktı. B.Y.'ye telefonla ulaşamayan arkadaşı polisi arayarak bir gün önce yaşananları anlattı. Gelen ihbar doğrultusunda hareket eden polis, F. Y ve kardeşi Y.Y.'ye ulaştı ve gözaltına aldı. F.Y. suçunu itiraf ederken, bölgede yapılan kazı çalışmalarında B.Y'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.