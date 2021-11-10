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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Bu güzel gözler hiç solmasın

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Bu güzel gözler hiç solmasın

Van’da yaşayan 4 yaşındaki minik Ravda, 40 binde 1 görülen sağlık sorunu nedeniyle tuvaletini yapamıyor. Umudunu yurtdışındaki ameliyata bağlayan aile, yardımseverlerden destek bekliyor

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan ve doğuştan makatı kapalı olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki minik Ravda, her gün sonda yardımıyla tuvaletini yapabiliyor. Doğduğundan beri birçok tedavi yöntemi deneyen ama bir sonuç alamayan ailesi yardım bekliyor.

'BABA BUGÜN YAPMA'
İmam hatip olarak görev yapan Nuraş Akdoğan ve eşi Yıldız Akdoğan, evlatlarının sağlığına kavuşması için tüm fedakârlığı yaptı. Kontrol ve hastane masrafları için evi ve arabasını sattığını söyleyen baba Akdoğan, "Şu ana kadar yurtiçinde 3 operasyon geçirdi. Ankara Gazi Hastanesi'nde 2 yıl tedavi gördü. Ostomi yani bağırsak torbası açıldı ama yine de çare bulunamadı. Kas ve sinir sistemi olmadığı için ölene kadar her gün sonda yardımıyla serum vererek tuvaletini yapabileceği söylendi. Bu hastalık yavrumun tüm hayatını etkiliyor. Her sabah sondayla bağırsağını temizlerken bana sarılıp 'Baba bugün yapma' diyor. Her gün yalvarıyor bize ama yapmazsak da olmaz" dedi.
Tek umutlarının yurtdışındaki tedavi olduğunu söyleyen baba Akdoğan, valilik onayı ile açtıkları yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Minik Ravda için yardımda bulunmak isteyenler baba Nuraş Akdoğan ile 0535 494 12 15 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilir ve destek için TR70 0001 0023 1473 8337 3250 03 resmi IBAN numarasını kullanabilirler.

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Bu güzel gözler hiç solmasın
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