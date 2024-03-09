Bu kez de cenaze aracı yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi 5 yılda toplu ulaşımı çökertirken diğer hizmet araçlarını da görev yapamaz hale getirdi. Bakımsızlıktan yanan, yolda kalan İETT araçları kervanına metro, metrobüs ve asansörlerden sonra geçtiğimiz günlerde itfaiye araçları da dahil olmuştu. Bu kez ise İBB'ye bağlı cenaze arabası, trafiğin yoğun olduğu bir noktada arızalanarak yolda kaldı. Saatlerce yol kenarında bekleyen araca İBB'den herhangi yardımın gelmediği görülürken, cenaze aracının yanında bekleyen vatandaşın çaresizliğini ise bölgedeki diğer sürücüler kaydetti.