Bu kez kadın nafaka ödeyecek

50 yıl evli kaldığı eşinden ayrılıp çocuklarının yanına yerleşen 70 yaşındaki 6 çocuk annesi kadının, 78 yaşındaki eski kocasına tedbir nafakası ödemesine karar verildi
Diyarbakır'daki ilginç nafaka kararı, Çermik ilçesinde yaşandı. 70 yaşındaki Z.A., anlaşamadığı kocası C.A.'dan (78) dolayı evi terk edip çocuklarının yanına yerleşti. Maddi bir geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden C.A., "yoksulluk nafakası" almak için emekli maaşı olan 50 yıllık hayat arkadaşına dava açtı. C.A., mahkemeye verdiği dilekçede, eşi ile yıllardır süren mutlu bir evliliklerinin bulunduğunu belirterek, evliliğini devam ettirmek istediğine vurgu yaptı. Hiçbir maddi geliri olmadığı için ekonomik sıkıntı yaşadığını ifade eden C.A., eşinin emekli aylığı nedeniyle keyifli bir yaşam sürdüğünü ve 1000 lira tedbir nafakası ödemesini istedi.
300 LİRALIK TEDBİR NAFAKASI
Araştırma sonucu, Z.A.'nın düzenli bir aylığa sahip olduğu, davacı C.A.'nın ise sosyo-ekonomik durumunun zayıf olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunun ardından, hayat şartları ve ekonomik koşulları göz önünde bulunduran mahkeme, davanın kısmen kabulüyle davacıya 300 lira tedbir nafakası verilmesine hükmetti. Davalı kadın Z.A., yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak itirazı reddetti.
'ERKEK DE NAFAKA İSTEYEBİLİR'
Avukat Gülben Elhakan, Medeni Kanun'da yoksulluk, tedbir ve iştirak nafakası düzenlenmesinin olduğuna dikkat çekerek, "Tedbir nafakası boşanma davalarında ekonomik olarak kendisini idame edemeyen tarafın karşı taraftan talep ettiği ve yargılama süresince hükmedilen bir nafaka türüdür. Dava boşanmayla sonuçlanırsa tedbir, yoksulluk nafakasına dönüşür. Erkek olsa dahi bir taraf ayrılık nedeniyle ekonomik ve sosyal durumu itibarıyla hayatını devam ettiremiyorsa tedbir nafakası talep edebilmektedir. Medeni Kanun ise cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla erkeklerin de kadınlar kadar medeni haklarını kullanabilme noktasında eşitliği vardır" dedi.