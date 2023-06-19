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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Bu kez yaya, otobüse çarptı

Bu kez yaya, otobüse çarptı
Nevşehir'de yaşayan Ahmet Arslanalp (70), dün sabah kırmızı ışıkta duran özel halk otobüsüne binmek istedi. Bu sırada yeşil ışık yanınca otobüs hareket etti. Dengesini kaybeden Arslanalp ise binmeye çalıştığı otobüse çarptıktan sonra yere yığıldı. Arslanalp, tedavi altına alındı. Kocaeli'nde otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobildeki Nurcan Bal (44) öldü. Artvin Şavşat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Nuri Tavşan hayatını kaybetti. Hakkâri'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ecevit Ölmez (38) öldü. Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki İdris Demir (24) hayatını kaybetti.

Dilara İlayda KAYIKCI-Özgür ÖZDEMİR-İhsan TUNÇOĞLU/SABAH

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Bu kez yaya, otobüse çarptı
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