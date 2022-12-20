Bu kış İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar beklentisi: Uzman isim "ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt verdi!

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sorusu son dönemde gündeme gelen konular arasında yer ediniyor. Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Salı günü İç Anadolu'nun büyük bir kesimi ve Batı Trakya bölgesinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Perşembe günü ise yurt genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Megakentliler beyaz örtüye kavuşacakları tarihi bu kış da Aralık ayıyla beraber merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte o detaylar.