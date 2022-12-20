Bu kış İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar beklentisi: Uzman isim "ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt verdi!

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sorusu son dönemde gündeme gelen konular arasında yer ediniyor. Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Salı günü İç Anadolu'nun büyük bir kesimi ve Batı Trakya bölgesinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Perşembe günü ise yurt genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Megakentliler beyaz örtüye kavuşacakları tarihi bu kış da Aralık ayıyla beraber merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte o detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
"SICAKLIKLAR 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından İstanbul'a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ökten "Türkiye'de İlkbahar değerlerinde olan sıcaklıklar pazar günü öğleden sonra Trakya'dan itibaren hızla düşmeye başlayacak ve Pazartesi gününe kadar sıcaklık 20 derece birden düşmüş olacak. Ani sıcaklık değişimi hastalık riskini beraberinde getiriyor." dedi.
"KAR İÇİN SİNOPTİK DESEN OLUŞMAYA BAŞLIYOR"
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da yarın öğleden sonra hava hızla soğumaya başlayacak. Sabah evden çıkacaklar ince kıyafetle çıkmamalı. Pazartesi ise çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar. "
HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?
Konya ve Karaman'da Salı ve Çarşamba günleri örtülük kar bekleniyor. Tahmini örtü miktarı 10 - 15 cm arası."
Öte yandan, soğuk hava dalgasının etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.
18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edeceğini söyleyen uzmanlar, kar yağışının da başlayacağını duyurdu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bozyurt, "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz." dedi.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
İklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor." dedi.