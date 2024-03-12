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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Bu köyde 20 yıldır, yoldan geçenlere iftar veriliyor

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, yardımlaşmanın arttığı Ramazan-ı Şerif ayı, Anadolu’da bir başka yaşanıyor. Gümüşhane’ye bağlı Kırıklı Köyü’nde 20 yıldır, yoldan geçen vatandaşlara iftar yemeği veriliyor

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Bu köyde 20 yıldır, yoldan geçenlere iftar veriliyor
Gümüşhane'nin, Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kırıklı Köyü'nde 20 yıldır her ramazan ayında yoldan geçen vatandaşlar için ücretsiz iftar yemeği veriliyor. İl merkezine 24 kilometre mesafede bulunan köyün eski muhtarı Alim Aşkın'ın işlettiği kahvehanede, 20 yıl önce bir kamyon sürücüsünün ekmek ve zeytinle iftar yaptığını görmesiyle başlattığı gelenek, ilk yıllarda köylülerin evlerinde yemek yaparak getirmesiyle sürdürüldü. Daha sonra talebin artmasıyla özel mutfak kuran köylüler, sadece ramazan ayında çalışmak üzere aşçı ve yardımcı tutarak bu hizmeti her iftarda 4 çeşit yemek ve her gün farklı bir menüyle profesyonel hale getirdi.



Köyün muhtarı Fikret Bulut, "Yemekleri, hem köy halkımızın hem de yardımseverin destekleriyle yapıyoruz. Burayı bilip, özellikle iftara gelenler var. Yolda durduklarımız var" dedi. İftar için gelenlerden Şuayip Ramazan Akhan, "Burada her sene iftar programı yapıldığını bildiğim için geldim. Güzel bir işbirliği ve dayanışma var. Allah hepsinden razı olsun" derken, Adil Vural ise "Erzincan'dan geliyorum. Nerede iftar yapacağız diye düşünüyorduk. Yazıyı gördüm ve durdum. Bu köyde iftar geleneği olduğunu bilmiyordum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun " dedi.
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Bu köyde 20 yıldır, yoldan geçenlere iftar veriliyor
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