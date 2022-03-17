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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Bu köyde her evde Türk bayrağı var

Bu köyde her evde Türk bayrağı var
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbaylığı döneminde komutasındaki 19. Tümen'e 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyünde, yıllardır evleri süsleyen bayraklar yıpranmasına imkan vermeden muhtarın hassasiyeti sayesinde yenileniyor. "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında OPET firmasınca restore ettirilen köydeki 70 evin duvarlarına 2006'da asılan Türk bayrakları o tarihten sonra hiç indirilmedi. Evlerin duvarlarının yanı sıra sokaklardaki aydınlatma direklerine de asılan Türk bayraklarına köy halkı gözü gibi bakıyor. Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan bayraklar dolayısıyla "Bayraklı Köy" olarak da anılan Bigalı'nın sakinleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart'a heyecanla hazırlandı. Köyün muhtarı Cevdet Barış, köyün restorasyonu sırasında her gün 200 askerin görev yaptığını söyledi.

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Bu köyde her evde Türk bayrağı var
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