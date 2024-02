Bu köyde tam 31 yıldır karda voleybol oynanıyor

Gümüşhane merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyü 31 yıllık karda voleybol geleneği sürdürüyor. Köylülerin 1985 kışında kahvehanede otururken, can sıkıntısıyla başlattıkları gelenekte, çizgileri balya ipiyle belirleyen köylüler, her hafta sonu voleybol maçları yapıyor. İzmir ve Ankara'dan gelenlerin dahi olduğu maçlar, renkli görüntülere sahne oluyor.Katılımcının her yıl daha da arttığı maçlarda, bu yıl Video Hakem Uygulamasına da geçildi. Muhtar Bayram Durdu, "Amacımız, birlik ve beraberliğimizi yaşatmak. Bu etkinlik, bizden sonra da geleneksel olarak devam edecek" dedi.Köylülerden Erdem Durdu, "Karda voleybolu hiç zorlanmadan ve keyifle oynuyoruz" derken, 60 yaşındaki Ömer Soydaş ise, "Gençliğimizden bu yana karda voleybol müsabakaları yapıyoruz. Gencinden, yaşlısına hep beraber eğleniyoruz" dedi.