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Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:45 Son Güncelleme: 3.3.2022 19:51

Bu kütüphane hem geleneksel oyunları yaşatıyor, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bu kütüphane hem geleneksel oyunları yaşatıyor, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

Bartın İl Halk Kütüphanesi özellikle küçük yaşta okuma alışkanlığını kazandırmak için çeşitli projelere imza atıyor. Kütüphanede çocuklara kitap ve kütüphane kültürünü aşılamak için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynatırken, çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Etkin Kütüphane" uygulaması çerçevesinde kütüphanelerimizin nasıl daha etkin kullanılabileceği düşüncesinden yola çıkan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Halk Kütüphanesi düzenlediğimiz etkinlikler ile cazibe merkezi haline gelmesi için birbirinden farklı çalışmalara imza atıyor.

Kütüphanelerimizde kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle tüm kütüphane birimlerimizle ilimiz okurlarına en üst düzeyde katkı sağlamak için üstümüze düşeni en iyi şekilde sağlamak için çalıştıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç" Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı kütüphanelerimizce her hafta düzenli olarak farklı yaş gruplarına göre planlanan film gösterimi, eğlenceli oyunlar, vb. düzenlenen etkinliklerle kütüphanelerin keyifli, güzel ve verimli vakit geçirmeyi sağlayan mekânlara dönüşmesinde önemli bir yol kat ettik."

GELENEKSEL OYUNLARA GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Geçmişte sokak ta veya evlerde çocukların oynadıkları geleneksel oyunların unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Müdür Karakoç, "Özellikle günümüzde internet ortamındaki sanal oyunlarla büyüyen çağımızın çocuklarını göz önünde bulundurduğumuzda unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bartın Kültür Merkezimiz içinde yer alan İl Halk Kütüphanemizin Çocuk Bölümünde kapalı ortamlarda oynanabilecek geleneksel oyunları çocuklarla buluşturmak için ortam hazırladık. Uzmanlarımızca İl Halk Kütüphanemizin arşivinde yer alan kitaplardan yararlanarak "Kutu Kutu Pense", "Yağ Satarım Bal Satarım", "Deve Cüce" gibi oyunları kütüphanemizde oynatarak geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmanın yanında hem çocukları eğlendirmek hem de oyunların tekerlemelerini öğreterek sözcük bilgilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra satranç gibi zekâ oyunlarını içeren etkinlikler düzenleyerek çağımızda çocuklar arasında yaygınlaşan bilgisayar bağımlılığından çocukları kurtarmak ve ailelerin bunlara dikkatini çekmeyi de başardığımızı düşünüyorum. Kütüphanenin çocuk bölümünde gerçekleştirdiğimiz bu şekildeki etkinliklerle çocuklarımıza kitap ve kütüphane kültürünü aşılayarak geleneksel çocuk oyunları ile de kütüphanelerimizi çocukların eğlenerek öğrendikleri ortamlar haline getirmeyi sağlıyoruz. Bakanlığımızca hayata geçirilen "Etkin Kütüphane" projesi kapsamında kütüphanelerimizde düzenlenen etkinliklerle kullanıcı, üye, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında da artış sağlandığını ve okuma kültürünün geliştirilmesine katkı verdiğini açıkça görmekteyiz. İlimizdeki mevcut kütüphanelerde etkinlikleri nicelik ve nitelik olarak her geçen gün daha iyi bir noktaya getirmek için kütüphanelerimizdeki uzman personelimizle kullanıcıların beklentilerine cevap vererek en ideal hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç kütüphanelerimizin sadece kitap ödünç alıp verilen bir yer olmanın dışına çıkartarak kütüphanemizi düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz etkinlikler ile cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemekteyiz." Kütüphanelere tüm vatandaşları beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Bu kütüphane hem geleneksel oyunları yaşatıyor, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor
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