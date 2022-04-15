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Giriş Tarihi: 15.4.2022 17:06

Bu neyin öfkesi! Darp ettikleri yetmedi defalarca bıçakladı

ABBAS ÇAKAR
Bu neyin öfkesi! Darp ettikleri yetmedi defalarca bıçakladı

Kocaeli İzmit İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz neden çıktığı bilinmeyen bir tartışma sonrası, kendisini kovalayan 3 kişinin elinden kurtulmak için bir büfeye sığınan Ş.G, saldırganlar tarafından darp edildi. Öfkesini kontrol edemeyen bir saldırgan, köşeye sıkıştırdığı genci defalarca bıçakladı. İş yerinin kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenler “ Bu neyin öfkesi” demekten kendini alamadı.

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde, Halkevi olarak bilinen mevkide önceki akşam yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı 3 kişi ile tartışan Ş.G (22) kişilerin kendisine saldırması üzerine kaçmaya başladı.

Kaçak genç bir Tekel Büfe'ye sığındı. Ancak kendisini kovalayanları peşini bırakmadı. Saldırgan 3 kişi içeri girip genci darp etmeye devam ederken, içlerinden adının E.D (16) olduğu öğrenilen bir kişi, üzerinden çıkarttığı bıçak ile genci defalarca bıçakladı.

Olay sonrası saldırganlar kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan genci alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, iş yeri güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alınan o görüntüler ise izleyenler tarafından "Bu neyin öfkesi, neyi paylaşamıyorsunuz" şeklinde yorumlandı.

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Bu neyin öfkesi! Darp ettikleri yetmedi defalarca bıçakladı
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