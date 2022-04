Bu neyin öfkesi! Darp ettikleri yetmedi defalarca bıçakladı

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde, Halkevi olarak bilinen mevkide önceki akşam yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı 3 kişi ile tartışan Ş.G (22) kişilerin kendisine saldırması üzerine kaçmaya başladı.

Kaçak genç bir Tekel Büfe'ye sığındı. Ancak kendisini kovalayanları peşini bırakmadı. Saldırgan 3 kişi içeri girip genci darp etmeye devam ederken, içlerinden adının E.D (16) olduğu öğrenilen bir kişi, üzerinden çıkarttığı bıçak ile genci defalarca bıçakladı.

Olay sonrası saldırganlar kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan genci alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, iş yeri güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alınan o görüntüler ise izleyenler tarafından "Bu neyin öfkesi, neyi paylaşamıyorsunuz" şeklinde yorumlandı.