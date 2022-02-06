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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Bu oğlağın gözleri alnının ortasında

Bu oğlağın gözleri alnının ortasında
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde gözleri alnının ortasında olan oğlak dünyaya geldi. Ahmet Kartal (40), 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğunu görünce şaşıran Kartal "25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Anasına emzirmeye çalışıyorum ama süt içmiyor. Büyük ihtimalle yaşayamaz" dedi. Oğlağı inceleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uyar da "Tamamen doğumsal bir bozukluk. Zaman zaman rastladığımız bir durum. Bilimsel olarak 'sebosefali' adı veriyoruz" dedi.

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Bu oğlağın gözleri alnının ortasında
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