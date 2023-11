Bu şehirde başka bir enerji var

Ordu insana enerji veren farklı bir büyüye sahip. Doğası, insanı, fındığı ve henüz pek bilinmeyen muhteşem çikolatası… Nereye gidersem gideyim, hep ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Yurdumuzun her bir karışı cennet… Doğusu, Batısı, İç Anadolusu, Güneydoğu, Akdeniz, Ege ama Karadeniz'in yeri bende hep çok ayrı. Eminim gidip gören herkes için de öyledir. Bir kere bile gitseniz kendine aklınız kalıyor, hayran bırakıyor. Yeşilin tonu bile Karadeniz'de farklı sanki… Denizin asiliği bile onu özel yapıyor.Ordu Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler ile tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde ben de sahada muhabirdim. Sık sık haberlerde biraraya gelirdik. O zaman nasılsa yine öyle. Hep güler yüzlü, samimi ve enerjik.' İnsan sevdiği işi yapınca yorulmuyor, hizmet aşkı bu enerjinin nedeni' diyor. Onun davetiyle ikinci kez Ordu'ya geldim. Bütün gün soluklanmadan Ordu'yu gezdikten sonra akşam saatlerinde masa tenisi oynadık. Yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu gördüğüm insanlardan. İyi oynadık, dostluk kazandı. Bir yandan da çalışkanlığıyla ünlü, güçlü Karadeniz Kadınının neler yaptığını, belediye tarafından nasıl desteklendiğini konuştuk…Ordu'da kadınlara iş dünyasında pozitif ayrımcılık var, onu hemen belirteyim. Hilmi Başkan, kadınların aktif rol almasını önemsiyor, destekliyor. Ordu'da fındıktan sonra en önemli geçim kaynağı balıkçılık. Bu konu, başkanın bakanlığı döneminden beri radarında. Bu nedenle de bakanlığı döneminde Perşembe ilçesi Medreseönü Mevkii'nde bulunan Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız mahallelerinde mendirek için temel atılmıştı, şimdi hedefler daha da büyük."Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Soğukla dalgayla mücadele ediyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz. Buraya balıkçı lokantası da açmak istiyoruz. Burayı eko-turizm açısından daha tanınır bir hale getireceğiz" diyor Başkan Güler.Kadınlar, Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız mahallelerinde uzun yıllardır balıkçılık yapıyorlar. Hepimiz uyurken, denize açılıyor, Karadeniz´in hırçın dalgalarına meydan okuyor. Denizde hem teknenin kaptanlığını yapıyor hem de ağları denize bırakarak sabırla, balıkların ağlara takılmasını bekliyor. Avladıkları balıklar, Orduluların sofrasını süslüyor.Sevim Yavuz da, hayatını hep çalışarak kazanmış bir Karadeniz Kadını. 25 yıldan bu yana fındık ve çikolata işinde…2012'de Almanya'da gittiği bir fuarda kendi markasını kurmaya karar vermiş. Ardından da Başkan Güler ile birlikte dünyada en fazla fındık üreten il olan Ordu fındığının, çikolata markasıyla entegre olması için çalışmaya başlamış. Dünyada çikolata sektörünün %70'ni fındıklı çikolatalar oluşturuluyor. Bu durum, fındığıyla meşhur Ordu için bir avantaj demek. 'Kakao çekirdeklerini, klasik yöntemler ile tıpkı bir mücevher gibi hiçbir katkı maddesi kullanmadan, günlük olarak tek tek elde hazırlayarak çikolata haline getiriyoruz.. Tamamen kendi formüllerimizle bunu başardık. Biz fındığın ekonomik fayda ve getirisini yükselterek, Ordu'yu çikolatanın başkenti yapabilmenin çabası içerisindeyiz." diyor Sevim Yavuz. Kadının desteklendiği her proje önemli ve büyütülmeli… Çünkü kadının var olduğu her şehir, daha güçlü.Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası, Karadeniz Bölgesi'nin yeni zirvesi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Giresun ve Trabzon'un ilçelerinin seyredilebildiği Yoroz'u halkın daha da çok kullanacağı bir alan haline getirdiklerini söyledi. Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Haziran 2006 yılında 'Kent Ormanı' olarak ilan edilen 930 metre yüksekliğindeki Yoroz'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğradığı nokta olmaya başladı. Yoroz'da yapılan çalışmaları değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilin turizmine çok özel bir mekan kazandırdıklarını söyledi. Yoroz'u 'görülmeye değer bir yer' olarak nitelendiren Güler, "Yoroz'u halkın daha da çok kullanacağı bir alan haline getirdik. Yoroz, yükseklik açısından denize en yakın platformlardan. Bundan sonra Boztepe ile birlikte Yoroz'dan Ordu ve Giresun izlenebiliyor. 930 metrelik rakımda muhteşem bir manzara var. Daha önceleri buraya çok az kişi çıkıyordu şimdi ise yüzlerce kişi burada ve yeni bir destinasyon olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Fatsa ilçesindeki denizin açıklarında bulunan kayalık alanı adaya çevirip turizme kazandırmak için çalışma başlattı. 20 ay süren çalışmalarda kayalık alan üzerine kafe, oturma alanları, 150 kişilik açık alan, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları, kuş gözlem noktası, teras ve teknelerin yanaşması için iskele inşa edildi. Toplamda 4 bin metrekare oluşturulan alan ile kentin yüzölçümü de büyümüş oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehrin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ordu´nun her ilçesinde ayrı bir turizm yatırımlarının olduğunu belirten Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok mükemmel bir işi daha hizmete almanın haklı gururunu yaşıyorum. Yıllardan bu yana bir kayalık olan bu alan ve çoğu vatandaşlarımızın bile farkında olmadığı bu kayalığı, yaptığımız çalışma ile sevimli bir ada haline getirdik. Bu alan sadece turizm odaklı olmayacak. Aynı zamanda kuşlar için de bir sığınma yeri olacak. Bizim bu adayı yapmaktaki amacımız şuydu; Ordu´nun yarısı kadar da denizimiz var. Yani 6 bin kilometre kara sahamız var. Aynı şekilde de 3 bin kilometre de deniz sahamız var. Yani mavi vatan dediğimiz denizimizi yeterince kullanmıyorduk. Bunu aşmak için ilk olarak durgun su sporları merkezini faaliyete aldık.Yeni cazibe merkezi OrduTURKUVAZ İl Buluşmaları kapsamında tarih ve kültürün birleştiği, eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Ordu'yu ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler eşliğinde şehri deneyimledik ve turistik değerlerini görme fırsatı bulduk. İlk durağımız Boztepe'ydi. Teleferikle çıktığımız Boztepe'de şehrin eşsiz manzarasını izledik. Ardından Yoroz Seyir Terası'na gittik. Burada hem çeşitli etkinlik alanlarını gördük, hem de seyir terasından Ordu, Giresun ve Trabzon'un ilçelerini görebildik. Ordu'nun bir diğer turistik merkezi de Fatsa Fener Adası... Belediyenin düzenli olarak tekne seferleri yaptığı bu adada, kafeler, açık oturma alanları ve seyir dürbünleri bulunuyor. Ayrıca Güler'in, denize sıfır bir bölgede dikilen üç gökdelen bloğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkıp, yerine enfes bir park düzenlemesi yapılmasını sağlaması da beni etkileyen çalışmalarından biriydi .Akıllı şehir akıllı belediyecilikBİLİRDİM de, Ordu'nun bu kadar güzel, sakin ve huzurlu bir kent olduğunu bilmezdim. Emekliler boşuna Ege'nin, Akdeniz'in kıyı kasabalarında huzur aramaya kalkmasın. Tarihiyle, doğasıyla, modernliğiyle ve hepsinden önemlisi sımsıcak insanlarıyla Ordu tek kelime ile "yaşanası" bir şehir olmuş. Kuşkusuz, bunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in deneyimi, kararlılığı ve rasyonel icraatlarının payı büyük. Özellikle Karadeniz'in hırçın doğasına karşı giriştiği mücadele her türlü takdiri hak ediyor. Ordu, yeni geliştirilen Depreme Dayanıklı Şehirler Projesi için pilot bölge haline gelmiş. Özellikle sel ve heyelana karşı kayıpları azaltmak için insan üstü gayret sarf edilmiş. Dere yatakları ıslah edilip temizlenmiş. Üzeri kapatılıp ev yapılan dereler yeniden açılmış. Heyelanın mahvettiği karayolları, son derece dayanıklı "borlu çimento" ile teçhiz edilmiş.Başkan Güler şehre yeni değerler katmışGEÇEN yıl ilk kez gittiğim Ordu'dan çok etkilenmiştim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, çok şey kattığı şehrini cazip bir turizm destinasyonu haline getirmek için de neler yaptığına şahitlik etmiştim. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu gittiğimde gördüm ki, Başkan Güler, Ordu'ya yeni turistik değerler katmış. Başkan Güler, işte bu yeni turistik tesis ve rotalarla geçen yıl gittiğimizde görmediğimiz Ordu'nun başka güzelliklerini bize gösterdi. İlk durağımız, Ordu'nun en güzel manzarasının görüldüğü Boztepe idi. Boztepe'den sonra bizi, yeni açtığı Yoroz Seyir Terası'na götürdü. Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Yoroz Seyir Terası, öyle bir manzaraya sahip ki, aynı anda Ordu, Giresun ve Trabzon'un birçok ilçesini seyredebiliyorsunuz.