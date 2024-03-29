Bu simit sadece Ramazan ayında Bartın’da çıkıyor

5 bin yıllık bir tarihi olan Bartın ilinde Osmanlıdan kalan bazı gelenek ve görenek günümüzde de yaşatılıyor. 500 yıllık bir mazisi olan "Ramazan Simidi" günümüzde bir iki usta tarafından çıkartılıyor.

49 YILDIR RAMAZAN SİMİDİ YAPIYOR

İlkokulu hem okuyup hem de ekmek fırınında çalışan günümüzde ise "Ramazan Simidi" yapan bir iki ustadan biri olan 54 yaşındaki simit ustası Mehmet Uğur çok az usta kaldığını belirterek, "Hem ilkokulu okudum hem de ekmek fırında çırak olarak çalışarak bu mesleği öğrendim. O zamanlar odun ateşi ile pişen kara fırınlarda ekmek ve sadece Bartın'da yapılan benim bildiğim Ramazan Simidini sadece Ramazan ayında yapılırdı. Şimdide günümüzde kalan iki simit ustası bizler kara fırınlarımız da bu simidi üretiyoruz. İçlerinde en eski usta benim. Bizlerden sonra ne olur bilemiyoruz. Çünkü artık çırak bulunmuyor, seri üretim yapılıyor, ama odun ateşinde pişen hamurun, ekmeğin, sim,din tadını bulamazsınız onlarda" dedi.

ÖZEL HAMUR PEKMEZLİ SUDA HAŞLANIYOR

Ramazan simidini yapmanın o kadar kolay olmadığını belirten ekmek ustası Uğur, "Bunun hamuru özeldir, ekmek hamuruna benzemez, yerli buğdaydan yapılır, hazırlanan hamur, pekmezli suda haşlandıktan sonra kara kırında pişirilir. Yani odun ateşi ile pişmesi gerekir, yoksa o kıvamı alamaz. Normal simit olur. Söylediğim gibi bu simit sadece Ramazan ayında Bartın da yapılır. Ayrıca bu simitlerde çörek otu olmaz ve normal simitten daha incedir"

TOK TUTTUĞU İÇİN SAMURDA TÜKETİLİR

Hamurunun yapımı nedeniyle gün boyu açlık hissi vermediğini belirten Uğur, "Bu Ramazan Simidi gün boyu açlık hissi vermez, insanı tok tutar, onun için bu simit sahurda makarna gibi suda haşlanıp üstüne de ceviz ekilerek yenilir. "

BAŞKA İLLERDE YAŞAYAN BARTINLI HEMŞERİLERİMİZDEN DE YOĞUN TALEP OLUYOR

Bartın kadar il dışında yaşayan Bartınlılar tarafından da Ramazan ayında da yoğun ilgi olduğunu belirten simit ustası Mehmet Uğur, "Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar Bartınlılar Ramazan ayında "Ramazan Simidini" alırlar, hatta Ramazan ayında Ankara, İstanbul ve yakın illerden anne ve babalarının, akrabalarının yanına iftar yapmaya gelirler, giderlerken de yanlarında götürürler, gelemeyen ise gelenlere sipariş dahi verirler. Bir şekilde bu simidi almak isteyenler bizlere ulaşır, bizler de onlara kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına göndeririz. Bunun tadını bilen bu simitten vazgeçmez"

BU SİMİDİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Bartın'a has bu simit de sahip çıkılmasını yetkililerden rica ettiğini belirten simit ustası Uğur, "Bu simidimiz Bartın'a has bir simit, bunu yaşatmalıyız, gelecek nesillere de aktarmalıyız. Kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız. Bu simidi yapan ustalar yetiştirmeliyiz, biz ustalar olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız, yeter ki Bartın Ramazan Simidi yok olmasın, yaşatılsın, yoksa bizlerden sonra bu simidi yapacak usta bulunmayacak, çünkü artık çırak yok, hatta yapılabiliyorsa buna coğrafi işaret alınarak patent alsın. Bartın'ınızın bu değeri yaşatılsın"

49 yıllık Ramazan Simit Ustası Mehmet Uğur, iftardan sonra Ramazan ayı boyunca kendi kara fırınlarında ailece bu simitleri yaptıklarını sözlerine ekledi.