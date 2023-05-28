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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Bu vandallığa karşı yaptırım uygulanmalı

İzmir’in toplu taşıma hatlarından olan İZBAN’da yolculuk yapan başörtülü bir kadın karşısında oturan kadınlar tarafından hakarete uğradı. Çirkin saldırıya tepkiler yağıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bu vandallığa karşı yaptırım uygulanmalı
İzmir'de günde 400 bin kişinin taşındığı kentin en önemli toplu taşıma hatlarından olan ve banliyö tren hizmeti veren İZBAN'da önceki gün yolculuk yapan başörtülü bir kadın karşısında oturan diğer kadınların hakaretine uğradı. Yüzlerce yolcunun arasında "eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz be Allah'sız!" sözleriyle hakarete uğrayan talihsiz kadın neye uğradığını şaşırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Hakaret eden kadınların daha sonra başörtülü kadınlara "Ahlaksız demiyorum. Allah'sız diyorum" dediği duyuldu.



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Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, konuyla ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) de tepki geldi. KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Farklı olana hakaret etmeyi kendinde hak gören bu zihniyet, insanların yaşam tarzlarına tahammülsüzlüğün açık ifadesidir. Seçim öncesi tırmanışa geçen benzer saldırılar, geleceğimizi, ayrımcı değil kuşatıcı ellere emanet etmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu zihniyeti kınıyor, toplumsal barışı tehdit eden her tutum ve davranış için caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz." denildi.

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Bu vandallığa karşı yaptırım uygulanmalı
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