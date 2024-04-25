Bu yarışın kaybedeni olmayacak

81 ilde binlerce bisikletsever, bisiklet sevgisini yaymak, daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak, spor bilincini teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için 5 Mayıs'ta aynı anda pedal çevirecek. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turuna bu yıl yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.Yeşilay Spor Kulübü'nün bu yıl 11'incisini düzenleyeceği geleneksel bisiklet turu 5 Mayıs Pazar günü sabah 10.30'da başlayacak. İstanbul'da 2 ila 3 bin kişinin yaklaşık 20 kilometrelik parkurda pedal çevirmesi bekleniyor.