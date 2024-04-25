Bu yarışın kaybedeni olmayacak

81 ilde binlerce bisikletsever, bisiklet sevgisini yaymak, daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak, spor bilincini teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için 5 Mayıs'ta aynı anda pedal çevirecek. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turuna bu yıl yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.
13 YILDIR YAPILIYOR
Yeşilay Spor Kulübü'nün bu yıl 11'incisini düzenleyeceği geleneksel bisiklet turu 5 Mayıs Pazar günü sabah 10.30'da başlayacak. İstanbul'da 2 ila 3 bin kişinin yaklaşık 20 kilometrelik parkurda pedal çevirmesi bekleniyor.