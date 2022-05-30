Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları, Mübarek Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koç, dana, koyun gibi kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Öte yandan, kurban fiyatları büyükbaşta 20-25 bin TL arasında değişiyor. Peki, 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI BU YIL NE KADAR?

Kendi bütçelerine uygun küçükbaş veya büyükbaş hayvan almak isteyenler Kurban fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, il il kurbanlık fiyatları belli mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban fiyatları 2022