Haberler Yaşam Haberleri Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları
Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:33

Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı’nın gelmesine kısa bir süre kala, kurbanlık fiyatları milyonlarca Müslümanın gündemindeki yerini aldı. Müslümanlara farz olan kurban fiyatları, şehirden şehire değişkenlik gösteriyor. Peki, Kurban Fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları, Mübarek Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koç, dana, koyun gibi kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Öte yandan, kurban fiyatları büyükbaşta 20-25 bin TL arasında değişiyor. Peki, 2022 Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBAN FİYATLARI BU YIL NE KADAR?

Kendi bütçelerine uygun küçükbaş veya büyükbaş hayvan almak isteyenler Kurban fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, il il kurbanlık fiyatları belli mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban fiyatları 2022

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramının yaklaşıyor olması hasebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

İL İL KURBAN FİYATLARI

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Dana, koç, koyun, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA