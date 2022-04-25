Bucak’ta korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyü yakınlarında pazartesi saat 02:15 sıralarında meydana gelen kazada; besi çiftliğine giden İsa Yüncü kontrolündeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönün aracın sürücüsü evli ve 2 çocuk babası İsa Yüncü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan ve ağır yaralanan Gizem K.A. ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar genç kadının hayati tehlikesini devam ettiğini bildirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İsa Yüncü, burada yapılan otopsini ardından Burdur'un Bucak ilçesi Keçili Köyü Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa v erildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.