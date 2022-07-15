15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar; resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de kapalı olacaklar.

Bu noktada "15 Temmuzda Havale ve EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer" soruları da yanıt arıyor.