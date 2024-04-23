BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün birçok kamu, kurum ve kuruluş kapalı. Bu kapsamda borsada işlem yapılıp yapılmayacağı hisse ve fonu olan yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan borsa açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 23 Nisan (bugün) Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, 23 Nisan borsa çalışma saatleri 2024.