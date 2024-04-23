BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün birçok kamu, kurum ve kuruluş kapalı. Bu kapsamda borsada işlem yapılıp yapılmayacağı hisse ve fonu olan yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan borsa açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 23 Nisan (bugün) Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, 23 Nisan borsa çalışma saatleri 2024.
23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
24 Nisan Çarşamba günü borsa normal işleyişlerine devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı